Beneficiários do INSS receber o 13º a partir desta 4ª feira

O dinheiro será depositado com o benefício referente ao mês de abril, pago desta 4ª feira (24.abr) a 8 de maio

O volume de recursos só com a 1ª parcela do benefício injetará R$ 33,68 bilhões na economia brasileira; na foto, fachada da Previdência Social Jefferson Rudy/Agência Senado

PODER360 24.abr.2024 (quarta-feira) – 3h37



Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebem a 1ª metade da parcela do 13º salário a partir desta 4ª feira (24.abr.2024). De acordo com dados da folha de pagamentos, a 1ª parcela do benefício injetará R$ 33,68 bilhões na economia brasileira.

Para quem recebe até 1 salário mínimo (R$ 1.412), os depósitos correspondentes a 50% do valor do benefício começam nesta 4ª feira (24.abr) e vão até 8 de maio. Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão os pagamentos creditados a partir de 2 de maio. O calendário de pagamentos completo do INSS pode ser consultado clicando aqui.

Em geral, a 1ª parcela do abono anual, o 13º dos beneficiários da Previdência Social, é paga em agosto de cada ano. No mês passado, o governo federal determinou a antecipação do pagamento das duas parcelas do 13º salário a 33,6 milhões de beneficiários.

Recebem o abono os segurados e pensionistas da Previdência Social que durante o ano de 2024 tenham recebido:

aposentadoria; auxílio por incapacidade temporária; auxílio-acidente; pensão por morte ou auxílio-reclusão. Também têm direito os aposentados, pensionistas e as pessoas que receberem, ao longo de 2024, benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão. O valor, nos casos temporários, é proporcional ao tempo de recebimento do benefício.

Quem recebe salário-maternidade também tem direito ao 13º proporcional. Mas o benefício é pago com a última parcela do salário-maternidade. O 13º não é pago a quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Os segurados podem consultar o número do cartão do benefício no site e pelo aplicativo “Meu INSS”. É necessário fazer login no portal Gov.br. Para acessar todos os detalhes sobre o pagamento do benefício, basta clicar no serviço “Extrato de pagamento”.

A consulta pode ser feita também pela central telefônica 135. A linha está em funcionamento de 2ª feira a sábado, das 7h às 22h.