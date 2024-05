Ao vivo: Lula vai à cerimônia de inauguração de hospital na Bahia

Presidente e ministros participam da cerimônia em Teixeira de Freitas (BA); assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve discursar no evento Sérgio Lima/Poder360 – 8.mai.2024

10.mai.2024 (sexta-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta 6ª feira (10.mai.2024) da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas (BA).

Também participam da cerimônia: Rui Costa, ministro da Casa Civil; Nísia Trindade, ministra da Saúde; e Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia.

O petista também visitará o campus Paulo Freire da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).

Assista ao vivo:

