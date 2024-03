Planalto também ignorou Cláudio Castro em fotos de Lula e Macron

Governador cortou o presidente em imagem publicada em suas redes sociais mais cedo; Presidência não compartilhou imagens do político em evento da Marinha

Na imagem, print do Flickr do Planalto às 17h44 de 28 de março de 2024; há fotos de Lula, Macron e Janja, mas governador, que foi ao evento, não aparece Reprodução/Flickr e Ricardo Stuckert/Planalto – 27.mar.2024

PODER360 28.mar.2024 (quinta-feira) – 18h35



O Palácio do Planalto também ignorou a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nas fotos oficiais da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Estado na 4ª feira (27.mar.2024). Os 2 participaram de uma cerimônia ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, em base da Marinha no município de Itaguaí.

O político fluminense postou horas depois do evento um registro em suas redes sociais cumprimentando Macron, mas cortando Lula da foto. A mão esquerda do petista, característica por ter um dedo amputado, no entanto, aparece na imagem –mostrando que ele estava ao seu lado.

No Flickr da Presidência da República (onde são divulgadas todas as fotos oficiais) e nas redes sociais de Lula há diversas fotos do evento. Castro não aparece em 1º plano em nenhuma.

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram o submarino Tonelero e Lula e Macron

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram Lula e Macron

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram Lula, Macron José Múcio e o comandante da Marinha

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram Lula, Macron e o submarino Tonelero

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram Lula e Macron com marinheiros e autoridades

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram Lula, Macron, Janja e o submarino Tonelero

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram a recepção de Lula e Macron em base da Marinha

Reprodução/Flickr e fotos de Ricardo Stuckert/Planalto

Imagens publicadas no Flickr do Planalto na 4ª feira (27.mar) mostram outros momentos da recepção de Lula e Macron em base da Marinha Macron esteve presente no lançamento do submarino Tonelero. A embarcação é fruto de uma parceria entre o Brasil e a França.

O Poder360 procurou o Palácio do Planalto para questionar se há fotos não publicadas de Lula com Cláudio Castro na 4ª feira (27.mar), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Castro também não quis a presença de Lula em suas fotos junto a Macron, como mostrou o início desta reportagem.

No registro que o político postou no Instagram, ele cortou, inclusive, parte das costas do francês para que o petista, que estava ao seu lado, não aparecesse. No entanto, a mão esquerda do chefe do Executivo brasileiro, com 4 dedos, aparece entre os 2, bem no centro da foto.