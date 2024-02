Ao vivo: Poder360 entrevista o ministro da Secom, Paulo Pimenta

Pimenta falará sobre a relação do governo com as redes sociais e os gastos com publicidade

Na foto, o ministro Paulo Pimenta durante café do presidente Lula com jornalistas, no Palácio do Planalto, em janeiro de 2023 Sérgio Lima/Poder360 -12.jan.2023

PODER360 6.fev.2024 (terça-feira) – 10h37



O jornal digital Poder360 entrevista ao vivo nesta 3ª feira (6.fev.2024) o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta. A redatora Sarah Peres e o repórter Mateus Maia perguntarão sobre a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com as redes sociais, a dinâmica com a primeira-dama Janja Lula da Silva, os gastos do governo com publicidade e os planos do ministro para 2026.

A entrevista será realizada no estúdio do Poder360, em Brasília, a partir das 11h.

Assista:

Quem é Paulo Pimenta Paulo Pimenta tem 58 anos. É formado em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Pimenta foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por 5 vezes. Atualmente, está licenciado do cargo para ser ministro de Lula.