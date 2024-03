Ao vivo: Senado debate caso do jornalista português Sergio Tavares

Jornalista foi detido pela PF em fevereiro no aeroporto de Guarulhos (SP); assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

O jornalista Sérgio Tavares (foto) esteve presente no ato do ex-presidente Jair Bolsonaro realizado em 25 de fevereiro Reprodução/X @NoticiasTavares – 25.fev.2024

PODER360 19.mar.2024 (terça-feira) – 11h34



A Comissão de Segurança Pública debate nesta 3ª feira (19.mar.2024) o caso do jornalista português Sergio Tavares, detido pela PF (Polícia Federal) em fevereiro no aeroporto de Guarulhos (SP). Tavares esteve no Brasil para noticiar o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na av. Paulista, em São Paulo, em 25 de fevereiro.

O diretor de Polícia Administrativa da PF, Rodrigo de Melo Teixeira, participa como representante do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Assista ao vivo:

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto