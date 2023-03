Apesar de negar, vizinhos enviam áudio da festa de Lexa para Guimê

Vizinhos da mãe da cantora enviaram áudios da música alta que estava tocando na casa onde a festa realizada para MC Guimê aconteceu 18/03/2023 14:28, atualizado 18/03/2023 14:34

Reprodução/Instagram

Após Lexa desmentir que havia realizado uma festa para receber MC Guimê na casa de sua mãe, conforme a coluna LeoDias publicou com exclusividade, os vizinhos da sogra do ex-BBB, Darlin, nos enviaram áudios onde é possível ouvir o barulho da comemoração.

A funkeira nega a informação de que uma festa foi realizada e expos que “apenas” um churrasco teria sido realizado mesmo após a repercussão negativa do caso de assédio sexual envolvendo Guimê e a mexicana Dania Mendez.

Cenas apontadas como assedio por MC Guimê e Cara de Sapato contra mexicana no BBB 23

Cenas apontadas como assedio por MC Guimê e Cara de Sapato contra mexicana no BBB 23Reprodução

Lexa aos prantos após eliminação de Guimê

Lexa aos prantos após eliminação de Guimê do BBB23Reprodução

frame-MC-Guime

MC Guimê fala pela primeira vez desde que foi eliminado do BBB23Reprodução

bbb23-dania-mendez-cara-de-sapato-mc-guime

Cenas apontadas como assédio por MC Guimê e Cara de Sapato contra mexicana no BBB 23

Guimê se declara e beija foto de Lexa após assédio contra Dania Mendez

Reprodução/ Globoplay

frame-MC-Guimê

MC Guimê se pronuncia oficialmente sobre assédio no BBB23 e futuro com LexaReprodução / Montagem

Segundo fontes da coluna LeoDias, que moram perto da mansão da mãe da funkeira, o som alto e a comemoração vararam a madrugada deste sábado (18/3). Tudo isso um dia após a eliminação de Guimê por ter assediado Dania Mendez, mexicana que veio de La Casa dos Famosos para o BBB23.

Ainda segundo os vizinhos, o vídeo com o pedido de desculpas de Guimê, que foi publicado nos Stories do Instagram do cantor nesta sexta-feira (17/3), foi gravado na casa de Darlin, sua sogra. Pouco tempo depois desta publicação, a festa começou e amigos do casal chegaram ao local.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Mais lidas