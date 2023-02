Tensão pré-paredão causa racha entre Bruna e Larissa. Entenda a treta!

A noite de sábado (4/2) foi bastante movimentada no BBB23. Logo após o Big Fone tocar, o leva e trás de informações, já de olho na formação do paredão deste domingo (5/2), evidenciou uma divisão entre os participantes. A coluna LeoDias reuniu os principais fatos e preparou um resumão.

Diante da possibilidade de Cristian dar o anjo para Cezar, o grupo Deserto combinou de votar no empresário. A decisão, porém, desagradou Paula e Bruna, que decidiram avisar o brother sobre a confabulação. Fred até tentou impedi-las de levar a ideia adiante e relatou que, durante uma conversa com Tina, ela lhe disse que Cezar cogita imunizá-la.

Em meio a isso, Cristian apostou no blefe e disse que as quatro opções de voto de Gustavo são Ricardo, Amanda, Larissa e Guimê, isso para fazer com que Paula e Bruna levassem as informações e colhessem as certas para o grupo dele, já que, na verdade o voto do Cowboy é em Tina.

A situação desencadeou em desentendimentos. Larissa procurou Bruna para tirar satisfações e reclamou de não ser tratada como prioridade. A atriz rebateu e disse estar de “saco cheio” da sister.

Um pouco à frente, uma conversa na área externa evidenciou a divisão dos participantes. Bruna e Paula reclamaram da forma como foram abordadas por Larissa em relação ao assunto Cristian. “Para falar a verdade eu prefiro o Cristian do meu lado do que Larissa e Fred”, disse Paula. “Eles podem levar Key e Cowboy até para o cinema, mas não levam a gente e a gente não pode ter nossa prioridade? Já to p*to com isso”, reclamou Ricardo.

