Termo usado por Yasmin para se referir a Davi causa polêmica: entenda

Um termo usado por Yasmin Brunet em um momento de revolta com Davi Brito tem gerado polêmica nas redes sociais. Irritada com atitudes do motorista de aplicativo na Prova do Líder dessa quinta-feira (8/2), a modelo resmungou chamando-o de “imundiça”.

Segundo vários dicionários on-line, a palavra refere-se a algo “imundo, excessivamente sujo, falta de asseio, de limpeza e higiene”, o que gerou revolta na torcida de Davi.

“No meio da prova, Yasmin chamou Davi de imundiça. Achei pesado. Porque revela o que ela pensa. E o que a gente já percebeu. Do alto d camarote e status, ela passa q ele é uma ralé, um POBRE sabe? Um NADA como já disse Rodriguinho. Ainda bem que tem coisas que o dinheiro não compra”, escreveu uma pessoa no Twittter.

Fala de Yasmin Brunet gerou revolta na torcida de Davi Reprodução/Twitter

Fala foi feita durante a Prova do Líder Reprodução/Twitter

Yasmin Brunet é uma das principais adversárias de Davi no jogo Reprodução/Twitter

O que acharam, calabresos? Reprodução/Gshow

Yasmin Brunet Instagram/Reprodução

“Vídeo da sinhá YASMIN chamando DAVI de imundiça, mas sabemos quem é o verdadeiro imundiça da história”, criticou outra.

Vale lembrar que na semana passada o baiano foi acusado de gordofobia por chamar Lucas de “calabreso” durante uma discussão, o que o próprio criador do termo, Toninho Tornado já desmentiu. “Sabe o que é um jeito carinhoso? São meus bordões, que eu tiro do feminino pro masculino. Calabresa, calabreso. Delícia, delício, borboleto. É um gesto carinhoso, são bordões que eu uso nas minhas pegadinhas! Oh, tamo junto e misturado delício, calabreso, borboleto, Tatá Wernecko, é nois que ‘tá’!”, explicou.