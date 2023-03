Aplicativo de transporte da Prefeitura de São Paulo inicia operação nesta quinta-feira; veja como utilizar o serviço

Em meio a greve do metrô em São Paulo, a plataforma de transporte individual de passageiros para a cidade, o “MobizapSP”, começou a funcionar nesta quinta-feira, 23. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT). Segundo a Secretaria, mais de 25 mil motoristas e 23 mil usuários já foram cadastrados. De acordo com a Prefeitura, um dos diferenciais do novo aplicativo de viagens é a taxa administrativa de 10,95%, enquanto nas empresas privadas a taxa gira em torno de 40% a 60%. Ou seja, o motorista ficará com quase 90% do valor recebido pela corrida. Com relação aos passageiros, o novo aplicativo não cobra a chamada “tarifa dinâmica”, ou seja, independente do horário que o cidadão solicite o carro o valor permanecerá o mesmo. Como o aplicativo é gerido pelo município de São Paulo, inicialmente os pedidos só poderão ser feitos dentro da cidade.

O aplicativo de mobilidade urbana lançado “visa melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade urbana dos munícipes, com foco em facilidade, eficiência, segurança e preço justo, além de entregar uma maior remuneração aos motoristas parceiros”, informou a administração municipal. O lançamento ocorre após anos de disputas com o Uber, desde que a empresa se instalou no município, em meados da década passada. O MobizapSP pode ser usado apenas em viagens que tenham como partida vias na cidade de São Paulo. Já o destino varia de acordo com a opção do cliente. As corridas podem ser pagas por meio de dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo. O aplicativo pode ser encontrado para os sistemas operacionais Android e iOS. Para utilizar o serviço, é necessário fazer o cadastro no aplicativo e preencher informações pessoais. No caso de motoristas, existe uma etapa adicional de validação das informações. O cadastro também pode ser realizado pelo site da iniciativa.