Apoiadores atendem Bolsonaro e vão à Paulista sem faixas contra o STF

São Paulo — Os milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que se aglomeram desde a manhã deste domingo (25/2), na Avenida Paulista, região central de São Paulo, atenderam ao pedido do ex-presidente e foram ao ato em defesa dele sem faixas e cartazes contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e seus ministros.

Imagens mostram a avenida lotada de pessoas vestindo roupa nas cores verde-amarelo e com bandeiras do Brasil e de Israel. A reportagem do Metrópoles percorreu trechos da via e da estação do metrô que dá acesso ao local do ato e não localizou nenhuma mensagem de ataque ao Judiciário.

A cena é bem diferente da manifestação realizada no dia 7 de Setembro de 2021, última vez em que Bolsonaro subiu em um carro de som na Avenida Paulista. Na ocasião, ele disse que não cumpriria ordens do STF, que jamais seria preso e xingou o ministro Alexandre de Moraes de “canalha”.

Desta vez, Bolsonaro convocou o ato após ele e seus aliados serem alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um suposto plano de golpe de Estado, que teria sido tramado em 2022. Ele nega as acusações.

apoiadores de bolsonaro ocupam avenida paulista 25.02.24

Apoiadores de Jair Bolsonaro ocupam Avenida Paulista para ato em defesa do ex-presidente Marcelo Chello/Especial Metrópoles

camisetas de apoio a bolsonaro expostas na avenida paulista 25.02.24

Camisetas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro expostas na Avenida Paulista durante manifestação Marcelo Chello/Especial Metrópoles

imagem aérea de ato de bolsonaro na avenida paulista 25.02.24

Imagem cedida ao Metrópoles

apoiadores de bolsonaro em estação do metrô a caminho da avenida paulista 25.02.24

Apoiadores de Bolsonaro em estação do metrô a caminho de ato na Avenida Paulista Leonardo Amaro/Metrópoles

Movimentação em ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista em 25 de fevereiro de 2024 – Metrópoles

Material cedido ao Metrópoles

bandeiras e camisas em ato de bolsonaro na avenida paulista 25.02.24

Movimentação em frente à USP em ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista em 25 de fevereiro de 2024

Vídeo/Reprodução

Deputados distritais em ato pró-Bolsonaro destaque

Divulgação/Hugo Batista

No vídeo em que convocou seus apoiadores a ocupar a Avenida Paulista neste domingo para defendê-lo, divulgado há mais de dez dias, Bolsonaro pediu para que as pessoas “não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja”.

“Nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, (quero) uma fotografia de todos vocês (…) para mostrarmos para todo o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos: Deus, pátria, família e liberdade”, afirmou.

Nos atos de 7 de Setembro, quanto em 2021, quando Bolsonaro estava presente, como em 2022, quando ele enviou um vídeo, os ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, era os principais alvos de faixas e cartazes.

O temor do entorno de Bolsonaro é que críticas ao Supremo possam complicar ainda mais a situação do ex-presidente nos inúmeros inquéritos que ele enfrenta, resultando até em sua prisão.

Organizador do ato deste domingo, o pastor Silas Malafaia, disse ao Metrópoles que o objetivo da manifestação é defender o Estado Democrático de Direito e permitir que Bolsonaro se defenda “de acusações de pseudogolpe”. Segundo ele, não haverá ataques ao STF, mas críticas pontuais à “perseguição maldita e descabida contra Bolsonaro.”

A expectativa dos organizadores é levar mais de 500 mil pessoas à Avenida Paulista, com o intuito de mostrar ao mundo que o ex-presidente ainda tem apoio popular, apesar das suspeitas que pesam sobre ele.

Como será o ato na Paulista O ato da Avenida Paulista está marcado para as 15h deste domingo, com concentração na esquina com a Rua Peixoto Gomide. Dois trios elétricos — o Demolidor e o Katrina — ficarão posicionados em formato de “L”. Um deles terá, no máximo, 70 pessoas, incluindo Bolsonaro, Malafaia e políticos aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o outro trio tem capacidade de abrigar até 100 pessoas.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve abrir o ato com uma oração. Em seguida, discursarão os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG), e os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Magno Malta (PL-ES). Se quiserem, os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Ronaldo Caiado (GO) e Jorginho Mello (SC) serão liberados para discursar. Por fim, Malafaia e Bolsonaro encerram o ato.

A Polícia Militar (PM) destacou 2 mil oficiais para reforçar a segurança na Avenida Paulista. O esquema também contará com agentes infiltrados na multidão, uso de câmeras e drones.