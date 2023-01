Ximbinha posa com mulher apontada como pivô de separação com Joelma

Após sete anos longe das redes, Karen Kethlen, atual namorada de Ximbinha, publicou uma foto ao lado do artista 09/01/2023 17:27, atualizado 09/01/2023 17:27

O ex-guitarrista da banda Calypso e ex-marido da Cantora Joelma, Ximbinha, que assumiu o relacionamento com Karen Kethlen poucos meses após o fim do casório, recentemente chamou a atenção da web ao aparecer em fotos com a sua nova amada.

Karen publicou fotos do casal em sua nova rede social após passar os últimos sete anos longe da web, temendo receber ataques dos fãs da banda Calypso, já que foi apontada como pivô do fim do casamento do guitarrista com Joelma.

