Prefeitura estabelece reposição salarial para servidores do magistério da rede municipal de ensino; entenda

(Foto: Wesley Morau)

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas, informa que após a análise financeira dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), a Gestão Municipal concederá a classe dos servidores do magistério da rede municipal de ensino, a reposição salarial para o ano de 2023, no percentual de 10,15%, sendo este retroativo a janeiro de 2023.

Posteriormente, será enviado o projeto de lei para aprovação na Câmara Municipal com a maior brevidade possível. A administração pública reforça seu compromisso com a educação de Teixeira de Freitas e a valorização dos profissionais da área, aprimorando a rede de ensino e incentivando uma atuação acolhedora e transformadora.

