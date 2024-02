Apoiadores de Bolsonaro fazem atos em EUA, Canadá e Europa

Organizadores perdem que participantes vistam verde e amarelo ou a camiseta da Seleção Brasileira

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcaram manifestações em outros países em apoio ao ato de domingo (25.fev.2024), na avenida Paulista, em São Paulo. Foram marcados eventos nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Espanha e na Alemanha.

Os responsáveis pelos manifestações no exterior em favor de Bolsonaro pedem que os manifestantes se vistam de verde e amarelo ou, então, com a camiseta da Seleção Brasileira. Alguns dos movimentos têm páginas oficiais no Instagram.

Eis os locais dos atos –no horário de Brasília:

Frankfurt (Alemanha) – Alte Oper, às 10h; Paris (França) – La Defense, às 11h; Barcelona (Espanha) – Arco do Triunfo, às 11h; Boston (EUA) – Harvard Square, às 14h30; Toronto (Canadá) – Dufferin Grove Park, às 16h.

ATO DE BOLSONARO O evento deste domingo (25.fev) será em frente ao Masp, na avenida Paulista, em São Paulo. Segundo Fabio Wajngarten, advogado e assessor de Bolsonaro, são esperadas 700 mil pessoas.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou neste sábado (24.fev) sua participação na manifestação. São esperados outros 3 governadores. O de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), está nos Emirados Árabes, mas antecipou a volta ao Brasil para participar do evento. Além dele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), disseram que também irão.

A manifestação também deve contar com a presença de ao menos 11 senadores e 92 deputados federais.

