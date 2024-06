Apoiadores de Trump hasteiam bandeiras dos EUA invertidas em protesto

Republicano foi considerado culpado de 34 acusações por um tribunal de Nova York na 5ª feira (30.mai)

A inversão da bandeira dos EUA é usada em protestos e possui um simbolismo político para os apoiadores do Partido Democrata e para apoiadores do Partido Republicano Reprodução/X @AngryDockDog – 30.mai.2024

PODER360 31.mai.2024 (sexta-feira) – 20h03



Apoiadores do pré-candidato à Casa Branca Donald Trump hastearam suas bandeiras dos Estados Unidos invertidas em protesto à sentença aplicada na 5ª feira (30.mai.2024) por um tribunal de Nova York.

O republicano foi considerado culpado de 34 acusações e condenado pelo júri no processo de fraude comercial. O ex-presidente norte-americano afirmou que recorrerá do veredito.

A congressista republicana Marjorie Taylor Greene e o cantor de música country Jason Aldean foram algumas das pessoas que aderiram às demonstrações de insatisfação com a decisão. O apresentador de talk show de rádio Dan Bongino também manifestou descontentamento com a condenação de Trump.

Nos Estados Unidos, a inversão da bandeira nacional é usada em protestos e possui um simbolismo político para os apoiadores do Partido Democrata e do Partido Republicano.

A bandeira invertida também foi usada pelo movimento contrário a Guerra do Vietnã, em manifestações contra o assassinato de George Floyd e contra a decisão da Suprema Corte que tirou a proteção federal do direito ao aborto.

No X (ex-Twitter), apoiadores incentivaram outros norte-americanos a repetirem o gesto. Um adepto do Partido Republicano declarou que “todos precisam virar a bandeira dos EUA de cabeça para baixo até que o país seja restaurado”.

ENTENDA O CASO O 1º julgamento criminal contra o ex-presidente dos Estados Unidos teve início em 15 de abril. Trump foi indiciado em 30 de março de 2023 pelo promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg. No documento, constam 34 acusações contra Trump por “falsificação de registros comerciais em 1º grau”. Leia a íntegra (PDF, em inglês – 121 kB).

O republicano foi acusado de manipular registros internos de sua empresa, a Trump Organization (Organização Trump, em português) para encobrir os pagamentos feitos a seu advogado, Michael Cohen, que agiu na ocultação de um suposto caso extraconjugal do ex-presidente com a atriz pornô Stormy Daniels. O site da empresa saiu do ar por “alto tráfego” depois da condenação.

Cohen efetuou um pagamento de US$ 130 mil a Daniels em outubro de 2016. Posteriormente, enquanto chefiava a Casa Branca, Trump reembolsou Cohen em uma série de pagamentos parcelados processados por meio de sua própria empresa. Essa manobra teria como objetivo evitar um possível escândalo sexual nas semanas finais de sua campanha presidencial.

Durante o julgamento, Cohen afirmou que o republicano aprovou o pagamento a atriz pornô. Também admitiu ter roubado a Trump Organization por estar descontente ao ter perdido o bônus anual da empresa depois enviar os US$ 130 mil a Daniels. O advogado disse ter desviado da Trump Organization US$ 30.000 de um pagamento de US$ 50.000 que deveria ser realizado para uma empresa de tecnologia.