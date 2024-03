Startup de Trump recebe proposta de fusão por US$ 3 bilhões

A Truth Social, rede social criada pela startup de Donald Trump, está em negociação para juntar-se à Digital World

Na imagem, Donald Trump, quando era presidente dos EUA, falando ao telefone a bordo do Força Aérea 1 durante um voo para a Filadélfia Official White House Photo/Shealah Craighead – 1º.mai.2017

PODER360 22.mar.2024 (sexta-feira) – 20h54



Nesta 6ª feira (22.mar.2024), investidores da empresa de mídia Digital World avançaram nas negociações para uma fusão com a Truth Social, rede social de Donald Trump. A proposta pode render US$ 3 bilhões ao ex-presidente e deve ser fechada na semana que vem.

Mesmo que o ex-presidente consiga fechar o acordo nos próximos dias, uma cláusula no contrato impede a venda de novas ações nos 6 meses subsequentes. Além disso, Trump enfrenta ex-parceiros de negócios na justiça, que exigem parte de sua startup de tecnologia, a Trump Media & Technology Group.

A Truth Social foi criada depois de Trump ser banido do Twitter (que hoje é o X). O banimento veio depois de seus apoiadores invadirem o Congresso norte-americano como forma de protesto contra a derrota do republicano nas urnas. Na época, 5 pessoas morreram.

Estima-se que a rede social, criada como um canal de comunicação entre o republicano e seus apoiadores, tenha por volta de 8,9 milhões de usuários. Mesmo com o X retirando a restrição de uso para o empresário em 2023, ele não está ativo na rede desde agosto, apesar de contar com 88 milhões de seguidores.

A negociação vem em momento oportuno para Trump, agora candidato oficial para as eleições presidenciais dos EUA. Ele enfrenta processos judiciais que pesam no bolso. No mês passado, o presidenciável recorreu de multa de US$ 454 milhões em um caso de fraude civil.

Eleições presidenciais de 2024 Donald Trump disse no último sábado (16.mar) que sua derrota nas eleições presidenciais de novembro significaria o provável fim da democracia norte-americana.

“Se não vencermos essa eleição, não creio que haverá outra neste país”, declarou Trump a apoiadores em Dayton, no Estado de Ohio. O republicano disse mais uma vez que a vitória do atual líder do país, Joe Biden, foi resultado de uma fraude eleitoral, alegação que não foi comprovada.

CORREÇÃO 22.mar.2024 (21h13) – diferentemente do que informava o título do post, a proposta de fusão pode render a Trump US$ 3 bilhões, e não US$ 3 trilhões. O título foi corrigido.