Após 15 horas de prova, Beatriz é a nova líder do BBB 24

Reprodução

1 de 1 Montagem com fotos coloridas de Bia e Davi no BBB 24 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoApós 15 horas de prova, Bia é a nova líder do BBB 24. A disputa final ficou entre a sister e Davi. Durante a competição, eles precisaram ficar sobre uma base agarrados a hot dogs gigantes, resistindo a frio, calor, fumaça e uma gosma amarela.

Os quatro primeiros participantes que deixaram a disputa tiveram que sortear consequências, sendo elas: ir direto para o Paredão, não poder participar da Prova do Anjo, ir para a Xepa ou não ser imunizado.

bbb

Lucas Henrique escorregou com menos de uma hora de prova e já está no Paredão. MC Bin Laden deixou a prova pouco depois e não poderá participar da prova do Anjo. Yasmin foi a terceira a deixar a dinâmica e não poderá ser imunizada em hipótese alguma nesta semana. Já Alane também escorregou e foi a quarta a sair da disputa. Sua consequência é estar na Xepa.

Isabelle e Matteus ficaram na prova até o início da manhã. Todos os outros participantes deixaram a dinâmica de resistência ao longo da madrugada.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?