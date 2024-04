Enquete BBB 24: após beijão, Paredão pode ter reviravolta

A madrugada desta quinta-feira (11/4) foi bastante agitada na casa do BBB 24. A festa marcou um beijaço entre Matteus e Isabelle — os dois finalmente se renderam ao amor. O romance, porém, pode impactar o Paredão.

Beatriz, Davi e Isabelle estão na Berlinda, que será decidida nesta quinta (11/4). Com o beijo, a vida de Isabelle parece que ficará mais fácil, já que ela segue como a menos votada.

Matteus e Isabelle

Matteus e Isabelle incendeiam a web com beijão TV Globo/Reprodução

A disputa, ao que tudo indica, ficará mesmo entre Davi e Beatriz. A vendedora do Brás aparece na frente, segundo as enquetes.

Como foi o beijo no BBB 24 E o beijão finalmenten rolou! Após muito resistirem, Matteus e Isabelle se beijaram, na madrugada desta quinta-feira (11/4). Os pombinhos vinham sendo “shippados” dentro e fora do BBB24 e estavam lutando contra os sentimentos porque o gaúcho já havia ficado com Anny no reality.