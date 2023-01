Após anúncio de ato extremista, ônibus com bolsonaristas chegam ao QG

Após bolsonaristas que não aceitam a vitória de Lula (PT) como presidente da República planejarem uma nova manifestação neste final de semana, o Metrópoles flagrou a chegada de caravanas ao QG de Brasília, na manhã deste sábado (6/1).

Por conta do Exército ter fechado diversas vias do Setor Militar Urbano (SMU) para o trânsito de veículos, ao menos cinco ônibus foram obrigados a desembarcar os manifestantes no Eixo Monumental.

Agressivos, bolsonaristas acampados no QG declaram: “Matar ou morrer”

Veja imagens:

A maioria dos veículos são oriundos de Mato Grosso e Espírito Santo. Confira o momento do desembarque:

O protesto vem sendo divulgado em redes como o Telegram. Nos grupos, bolsonaristas chamam mais pessoas para a “guerra”, convocam quem tenha armamento — como Colecionadores Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) — e organizam caravanas. Diferente de atos pacíficos, esse movimento não foi oficializado junto às forças de segurança da capital federal.

Agora, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presidente, apoiadores de Bolsonaro, derrotado nas urnas, instigam rupturas do Estado democrático. O Metrópoles mostrou o teor da organização para os próximos dias. Líderes falam em atiçar apoiadores do movimento para que eles compareçam com “sangue nos olhos” e se prepararem para levar tiro de borracha.