Focus: na semana do Copom, projeção da Selic dá nova arrancada

Os cerca de 150 analistas do mercado financeiro consultados semanalmente em pesquisa do Banco Central (BC) voltaram a elevar a projeção da taxa básica de juros do Brasil, a Selic, para 2024 e 2026. Eles também promoveram uma leve queda na estimativa de inflação para 2024, mas uma alta para 2025. A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) do país para este ano registrou um pequeno crescimento. Essas foram as principais mudanças do Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (6/5) pelo BC.

Selic para cima A partir de 22 de dezembro e durante 16 semanas seguidas, o mercado manteve a estimativa da Selic em 9% ao ano para 2024. Há três semanas, contudo, elevou a previsão da taxa para 9,13% e, a seguir, para 9,50%. Agora, a projeção voltou a aumentar, atingindo 9,63%. Para 2026, a taxa também subiu. Passou de 8,63% para 8,75%. Há quatro semanas, estava em 8,50%.

A mudança de humor do mercado com a Selic é resultado do avanço das incertezas na economia tanto no campo internacional como no doméstico. No exterior, está cada vez mais distante a perspectiva de redução de juros nos Estados Unidos num curto prazo. No cenário interno, as dúvidas recrudesceram, notadamente, com a mudança de meta fiscal para os anos de 2025 e 2026, anunciada pelo governo Lula no mês passado.

Os novos aumentos das previsões da Selic ocorrem na semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, reúne-se para definir o novo valor da taxa. O mercado está dividido entre um corte de 0,5 ponto percentual e 0,25% ponto percentual, embora os investidores considerem a segunda hipótese a mais provável.

PIB retoma avanço No último Relatório Focus, os analistas também voltaram a subir a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024. Ela passou de 2,02% para 2,05%. O previsão do PIB deu uma arrancada por dez semanas seguidas. Há pouco mais de um mês, era de 1,85%. E até fevereiro estava estável em 1,60%. Para o Ministério da Fazenda, o produto nacional deve avançar 2,2% neste ano.

Inflação oscilante No Focus, as previsões para a inflação têm oscilado com grande frequência. Trata-se, porém, de variações pequenas em geral. Nesta semana, o mercado projeta que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, deve terminar o ano em 3,72%. Na semana passada, o número era levemente superior, de 3,73%. Para 2025, a estimativa de inflação fez o caminho inverso. Ela subiu de 3,60% para 3,64%.

Dólar Os analistas consultados pelo BC mantiveram estáveis as projeções para o dólar deste ano. Ela ficou em R$ 5,00. Há três semanas, a moeda americana estava cotada a R$ 5,30. Para 2025, a estimativa ficou em R$ 5,05 e, para 2026 e 2027, em R$ 5,10.

Relatório Focus O Relatório Focus resume as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. A partir desta semana, segundo o Banco Central, ele voltará a ser publicado às segundas-feiras.