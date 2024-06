Após atacar Neymar, Luana Piovani manda indireta par Pedro Scooby

Luana Piovani, que não tem papas na língua, inflou ainda mais a polêmica com Neymar. Depois de dizer que o jogador era sem vocabulário e limítrofe, a atriz mandou uma indireta para Pedro Scooby, cobrando um posicionamento sobre o assunto, já que o rapaz é surfista e ganha o pão de cada dia no mar.

“Quero saber o que o Pedro acha disso, porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô”, disse no Instagram, mesmo depois do boleiro informar que irá acioná-la na Justiça.

Luana ainda aproveitou para agradecer a defesa dos fãs e seguidores: “Vim agradecer pelo carinho e pela preocupação que vocês tiveram comigo. Recebi milhões de mensagens. O ignóbil é seguido por praticamente metade do planeta Terra [221 milhões de seguidores]”.

E completou a crítica ao pai de Mavie: “Agora, que pena que nossos adolescentes estão tão sem discernimento. Será que é o sonho do menino pobre ficar trilionário? Será que são nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem meio analfabetos? É bastante preocupante”.

Luana Piovani

Luana Piovani Instagram/Reprodução

Luana Piovani

Luana Piovani Instagram/Reprodução

Luana Piovani

E mora atualmente em Portugal Instagram/Reprodução

neymar-mansao-processo

Neymar Megan Briggs/Getty Images

neymar-volta-santos

Raul Baretta/ Santos FC

neymar-sosia-entrevista

Reprodução

Pedro Scooby

Pedro Scooby conta que amigo foi internado com H1N1 após resgate no RS Instagram/Reprodução

Pedro-Scooby-RS

RS: Pedro Scooby viaja para ajudar a salvar vítimas de enchentes Reprodução/Instagram

pedro-scooby-bbb

Pedro Scooby é um dos principais nomes do surfe brasileiro e é um surfista das ondas grandes Octavio Passos/Getty Images

Piovani contou que vem sendo atacada por suas declarações, mas que não liga para os julgamentos. “Vim dizer que está tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Eu tenho uma vida muito comum. Trabalho com teatro e as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fã-base dele”, ressaltou.

Luana Piovani finalizou a conversa alfinetando, mais uma vez, Neymar. “Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias foi atacada por essa fã-base bitolada e provavelmente invejosa desse ‘ídolo’”, concluiu.