Sucesso no BBB24, Bruno Matos fala sobre a Blogueirinha: “Debochada”

Ela é debochada, ele é tímido. Ela fala tudo na cara, sem dó nem piedade, e ele só pensa no que gostaria de colocar para fora. Estamos falando de um casal? Não mesmo, queridos leitores. Essas são algumas diferenças entre a Blogueirinha e o ator que interpreta a personagem, Bruno Matos.

Nascido em Mesquita, no Rio de Janeiro, o humorista vem se destacando nos últimos anos e ganhou um quadro no BBB224, onde entrevista os eliminados da semana. Sem perder a acidez e sem fugir das perguntas diretas, Bruno Matos, que bateu um papo exclusivo com a coluna, “veste” a Blogueirinha e conquista cada dia mais seu espaço nas redes sociais e, agora, nas telinhas.

Veja a entrevista completa

Eu estava gravando o meu programa Só Tem No Brasil e tinha feito o Repórter Por Um Dia. Gostaram tanto, que me convidaram para entrevistar os participantes da edição. Fiquei muito feliz com o convite! Meu sonho era estar na Globo.

Quando e como surge a Blogueirinha na vida de Bruno Matos?

Eu morava em Mesquita, já estudava teatro há um tempo e acompanhei esse movimento de surgimento das blogueiras. Era uma época em que isso ainda estava começando e eu criei a personagem como uma homenagem e uma sátira das blogueiras. Isso foi em 2016. Eu gravava vídeos escondido na casa dos meus pais. Tinha parado de estudar teatro para cuidar do meu pai, que teve um problema de saúde na época. Aí, comecei a gravar vídeos em casa e a coisa foi evoluindo.

Bruno Matos como Blogueirinha

Bruno Matos e ele como Blogueirinha

Rodrigo-Faro-Blogueirinha

Preta Gil e Blogueirinha

Anitta e Blogueirinha

Blogueirinha e Mari Maria

Blogueirinha e Mari Maria

Blogueirinha e Mari Maria

Bruno Matos como Blogueirinha

Blogueirinha

blogueirinha

Os famosos que você entrevista se incomodam com a acidez da Blogueirinha, com as perguntas e alfinetadas que ela dá?

Quem vai ao programa, já sabe qual é o meu estilo. Vou perguntar tudo o que me vem à cabeça e vou tirar todas as dúvidas dos fãs e da galera da internet. Eu coloco o dedo na ferida, mas sempre com muito bom humor e leveza. Geralmente, os convidados se divertem muito também.

Você pausou o De Frente com a Blogueirinha por conta do BBB. Assim que terminar o reality, você retoma o projeto?

Teremos nova temporada do programa em breve! Já podem ficar ansiosos!

Qual foi a situação mais difícil que você passou ao fazer uma entrevista para seu podcast?

Com a Anitta. Fiquei apreensiva porque vi que a galera estava muito animada pra assistir a entrevista. Fiquei sabendo de umas 5 ‘watch parties’ que rolariam em bares e outros lugares… O pessoal realmente se juntou pra assistir ao vivo e comentar. Mas foi muito legal! Sempre é uma experiência incrível.

Quem você ainda sonha entrevistar?

A Marília Gabriela, como forma de homenageá-la.

Quais são seus planos para o futuro da carreira?

Muitos! A Blogueirinha será uma estrela internacional. Acabei de voltar da Lisboa Fashion Week e foi um sucesso.

Além da Blogueirinha, você tem outros personagens?

Já fiz outros personagens, mas ela tem o meu foco total hoje. E pretendo seguir assim por enquanto.

Você estreou recentemente a segunda temporada de Só tem no Brasil. O que o público pode esperar?

Nesta temporada do programa, ao todo, visitei mais de 15 destinos pelo Brasil. Fomos pro Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e outros estados, além de uma passada pelo Paraguai. Escolhi destinos turísticos que pudessem mostrar ao público a diversidade e a riqueza da cultura brasileira. Tem gastronomia, esportes radicais e ecológicos, conscientização ambiental e várias entrevistas legais com ufólogos, biólogos, artistas e povos originários.

O que o Bruno tem da Blogueirinha e o que a Blogueirinha tem do Bruno?

A maior diferença é a peruca (risos)! Brincadeiras à parte, a Blogueirinha fala com naturalidade o que o Bruno pensa e tem vergonha de falar. O Bruno é tímido e mais reservado. A Blogueirinha é debochada, ácida e adora ser o centro das atenções.

Sua vida mudou com o sucesso da sua personagem? Quais foram essas mudanças?

Hoje, moro em São Paulo e vou muito ao Rio para trabalhar. Conquistei uma estabilidade financeira e também ganhei um reconhecimento nacional. A Blogueirinha furou a bolha da internet e, agora, a ideia é ir cada vez mais longe.

Conta para nós um sonho que você ainda quer realizar?

Tenho muitos sonhos, mas, hoje, o maior deles é comprar meu apartamento em São Paulo.

Como você e Edson se conheceram?

Nos conhecemos em uma balada, na época que eu fazia show. Hoje somos casados, casamos quando morávamos em Dublin.