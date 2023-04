Sonia Abrão dedica novo livro a homem que amou em segredo

Sonia Abrão surpreendeu ao anunciar o lançamento de seu livro de poemas, Aos Homens que Amei. Na obra, a jornalista retrata, por meio de poemas, a mulher diante do amor. Neste caso, ela usou como inspiração as histórias ouvidas por anos no seu programa de rádio, além de experiências pessoais.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora do A Tarde é Sua revelou que colocou as iniciais de um grande amor em seu livro, porém, não quis dar detalhes sobre a relação.

“Não dá para contar! Não me sinto no direito de expor essas histórias porque não são só minhas. As coisas são vividas a dois e é assim que devem ficar! Meu livro é dedicado a um homem que amei muito, mas que a morte levou de mim. Nem assim me permiti revelar quem era. Só deixei as iniciais, como um segredo só nosso”, revela.

“Os poemas deste livro têm muito de mim, poeminhas de várias épocas, de vários amores, mas, principalmente, de histórias que ouvi no quadro De Mulher para Mulher, o clássico consultório sentimental, em meus programas de rádio. São flashes de emoções femininas diante do amor”, explicou Sonia.