Após BBB fraco, Globo aposta em Ana Clara no comando do Túnel do Amor

A Globo preparou a estreia da 2ª temporada de Túnel do Amor para esta quarta-feira (26/4) no Multishow e no Globoplay. O programa surge após o fim do BBB23, que acumulou recordes negativos de audiência, e promete trazer uma nova experiência de reality show com a apresentação de Ana Clara.

Esse é o primeiro projeto solo e independente comandado pela apresentadora. Acostumada com programas ao vivo, Ana Clara disse que não teve problemas com a dinâmica de um reality gravado e apontou as principais características do Túnel do Amor.

“O principal é ser feito pelo grupo Globo. É um reality de amor, com tudo bem feito, bem amarrado e de forma transparente. Ele preenche um espaço que a gente não tinha na emissora, que é mais voltado para o relacionamento, para o romance”, conta.

O reality traz dez duplas de amigos que encaram a missão de shippar a pessoa certa para o outro. Os grupos serão separados em duas casas interligadas por um túnel cheio de possibilidades. Ao longo de 20 episódios, os participantes terão que confiar no poder da amizade para encontrar o match perfeito.

A cada episódio, um amigo deverá shippar alguém de sua própria casa para dar match com seu parceiro, que está na casa vizinha. Os dates acontecem dentro do túnel, que explora a tecnologia para determinar o rumo do reality, como eliminados e surpresas nos encontros.

Apesar de ter um teor que parece ser mais voltado aos jovens, com amizade, pegação e promessa de tretas, a intenção do programa é conversar com todos os públicos e envolver os espectadores como em uma novela. Imersa no reality, Ana Clara fala sobre a dinâmica.

“Fiquei um mês e meio morando em São Paulo e ia todos os dias para as gravações. Precisava saber o que aconteceu no dia anterior dentro do confinamento e trabalhava com esse feedback para arrancar informações diárias deles. Foi muito legal essa experiência”, explica.

Em vídeo publicado nas redes sociais, foram anunciados os participantes da nova temporada. Veja: