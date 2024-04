Após beijo de Isabelle e Matteus, Anny diz que teve crise de ansiedade

Após o beijo de Isabelle e Matteus, com quem Anny viveu um affair no BBB 24, a ex-sister fez um desabafo sobre a ansiedade que vem sofrendo desde que deixou o reality. Na manhã desta quinta-feira (11/4), a fisioterapeuta falou a respeito de sua saúde mental.

“Ontem foi um dos piores dias para mim. Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso”, disse.

Anny afirmou ainda que está em tratamento com uma psicóloga. Vale destacar que desde sua saída do BBB 24, Anny está sofrendo alguns ataques após dizer que discorda de algumas atitudes de Beatriz e Alane, que foram suas parceiras no jogo.

Durante entrevista ao Café com Mussi, apresentador por Rodrigo Mussi, a mineira revelou estar decepcionada com Beatriz.

Após ser questionada sobre o assunto, a ex-sister contou que teve percepções diferentes quando saiu da casa. Mussi ainda tentou saber se foi por conta da conversa de Bia com Isabelle sobre Matteus, mas Anny não deixou claro se esse foi o motivo.

Confira o vídeo de Anny falando sobre ansiedade: