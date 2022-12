Viver y viver! Felipe Prior explica foto em arco-íris após repercussão

Não tá fácil!! Além de Humberto Carrão, o ex-BBB e arquiteto Felipe Prior também se viu em meio a várias especulações na internet quanto a sua sexualidade, e tudo por conta de uma simples foto num cenário com arco-íris. O local nada mais era do que uma festa, onde ele apenas achou bonito para registrar o momento. Porém, isso bastou para que os mais emocionados transformassem aquilo em assunto. Em contato com a coluna LeoDias, Prior se explicou.

“Eu só estava curtindo, o lugar era legal pra caramba para tirar foto. Eu não tenho preconceito com nada dessas paradas, eu brinco com essas coisas, mas eu acredito que as próprias pessoas acabam criando preconceito com a parada. Até a minha mãe me mandou. Mas eu entro na brincadeira, não tenho problema com isso, não”, ressaltou ele.

E continuou: “As pessoas que não são bem resolvidas não conseguem brincar com isso. Mas eu não fiz para brincar, não. Eu e mais três amigos [fizemos foto ali]. Era o lugar mais alto da festa, era legal a vista, daí eu subi lá e tirei”, concluiu o arquiteto.

