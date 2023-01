Após bolão da Mega da Virada, morador alega ter sido lesado por ficar sem prêmio

A polêmica envolvendo o bolão de São José da Bela Vista, em São Paulo, ainda está em alta. Um dos apostadores contou que o realizador da aposta não informou que haveria uma divisão, uma com 35 pessoas e outra com nove.

Em conversa ao G1, o homem, que prefere não se identificar, relatou que procuraram o organizar após a confirmação da Caixa, mas ficaram sem resposta até que apareceu uma proposta para tentar um acordo, mas não obtiveram sucesso.

“A hora que a gente procurou ele depois do sorteio, ele não respondeu ninguém. Quando ele foi responder, ele falou que o bolão que tinha dado era o das nove pessoas, e não o das 35. Depois disso, ele ficou conversando com as nove pessoas para ver a possibilidade de estar dividindo o prêmio entre os 44 participantes e, segundo ele, os nove não aceitaram a divisão”, explicou.

A situação foi tão grave que os moradores que foram “lesados” registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O advogado do organizador detalhou que o cliente tinha revelado durante o recolhimento do dinheiro que os bolões eram separados.

“Em momento algum foi dito que seriam juntos, bem como não houve qualquer tipo de utilização de recurso de um bolão no outro e vice-versa. Não há má-fé, não há qualquer intenção em lesar ninguém. Simplesmente pessoas participando de bolões diferentes”, comentou.

Já o advogado que está defendendo os apostadores, disse que vai acionar a Justiça para buscar uma solução, já que os 35 apostadores acreditaram na boa-fé do organizador em fazer os bolões valendo R$ 30.