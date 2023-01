Após brigar em vestiário, João Pedro não voltou a treinar no Vitória

O volante João Pedro não foi visto na Toca do Leão nos últimos quatro dias. Ele se envolveu em uma briga após o empate em 1×1 com o Santa Cruz, sábado (21), no Barradão, na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste. A informação foi publicada inicialmente pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo CORREIO.

A reportagem também apurou que o jogador chegou às vias de fato com um integrante do clube, no vestiário do Barradão, após o jogo contra a equipe pernambucana, e que dificilmente irá voltar a atuar sob o comando do técnico João Burse. Depois do ocorrido, João Pedro não treinou mais com o elenco e nem mesmo em separado nas dependências do centro de treinamento rubro-negro.

No entando, à imprensa, o Vitória informou que o atleta não está afastado do elenco. “É jogador do clube, tem contrato e não está afastado”, afirmou o diretor de futebol, Edgard Montemor, através da assessoria de comunicação do clube.

João Pedro fez três jogos com a camisa do Vitória nesta temporada, apenas um deles como titular, na estreia, quando o rubro-negro venceu o Cordino-MA por 2×1, na pré-Copa do Nordeste. Também entrou no decorrer dos confrontos diante de Bahia de Feira e Santa Cruz.

João Pedro tem 23 anos e contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Ele chegou à Toca em 2021, emprestado pela Portuguesa Santista, fez boa temporada e teve 60% de seus direitos econômicos adquiridos pelo rubro-negro junto ao clube paulista.