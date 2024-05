Após confirmar affair, Nina Capelly detona Buda: “Camila tinha razão”

Ao que tudo indica, a relação entre Nina Capelly e Lucas Buda não vai bem. Isso porque, menos de 24h depois de confirmar o affair, a prima de MC Binn utilizou as redes sociais para detonar o capoeirista e dar razão à ex do brother, Camila Moura.

“Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (…) queria falar o quanto nós mulheres somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor para cá, estou mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade…”, esbravejou.

Nina – Lucas Buda (2)

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Lucas BUda (2)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Nina – Lucas Buda

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Lucas BUda (1)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Nina – Lucas Buda (1)

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Lucas BUda

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Lucas BUda (3)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Na sequência, ela explicou o ocorrido e ainda torceu para que a pílula do dia seguinte funcione. “Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né”, completou. Nina, entretanto, apagou o vídeo após a repercussão entre seus seguidores.

Indireta de Camila Moura Após Lucas Buda ter o affair com a cantora Nina Capelly revelado, Camila Moura fez um novo post nas redes sociais. A imagem, entretanto, foi vista como indireta por alguns fãs da influencer. Ela assinou o divórcio enquanto o rapaz ainda estava no BBB 24.

Moura aproveitou o feed do Instagram para publicar uma imagem segurando um bolo, que tinha a palavra “livreamento”. Na legenda, ela reforçou a escrita: “Livre”.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas comentaram sobre o relacionamento da mulher com Buda. “Nem tudo são perdas, às vezes, é um livramento mesmo”, disse um usuário. “A cada dia que passa, a mana segue sendo inocentada cada vez mais”, opinou mais um. “Camila, a pedra no seu sapato era o Lucas”, pontuou um terceiro.

Affair Lucas Buda ainda nem tinha deixado o confinamento do BBB24 quando já estava totalmente separado da esposa, Camila Moura, que pediu o divórcio litigioso na Justiça. Passada a polêmica da situação e menos de um mês do término do reality show, a coluna Fábia Oliveira revelar, com exclusividade, que a fila andou para o capoeirista.

O ex-BBB já tem um novo amor e está vivendo um romance com uma cantora de São Paulo. A moça em questão é Nina Capelly, de 27 anos. Segundo fontes da coluna, os dois já estão juntos há duas semanas e se conheceram pela empresária da cantora.

Ainda de acordo com fontes, a cada ida de Buda à São Paulo, os dois se encontram e têm vivido esse romance, que já não é mais tão sigiloso assim. Os pombinhos têm se beijado para quem quiser ver.

Vale lembrar que, há alguns dias, Fábia Oliveira revelou que, para amigos próximos, Lucas já vinha dizendo que não queria mais reatar o casamento com Camila Moura.