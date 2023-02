Orçamento secreto: deputado do MBL aciona PGR contra ministro de Lula

O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP), membro do Movimento Brasil Livre (MBL), protocolou, nesta sexta-feira (3/2), uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Juscelino, que também é filiado ao União, direcionou R$ 5 milhões do orçamento para asfaltar uma estrada que dá acesso à própria fazenda, localizada no município de Vitorino Freire, no Maranhão. O caso foi revelado pelo Estadão.

O município maranhense para o qual a verba foi destinada é governado por Luanna Rezende, irmã do ministro. Na representação enviada à PGR, Guto Zacarias pede investigação de Juscelino Filho.

“Neste momento, é prematuro afirmar que o ministro Juscelino cometeu ato criminoso ou de improbidade, mas a correlação dos fatos demonstra claramente que há indícios sérios, que demandam rigorosa e imparcial investigação”, diz o pedido.

Procurado pelo Estadão para esclarecer as denúncias divulgadas pela reportagem, Juscelino Filho argumentou que as fazendas beneficiadas pela estrada são cercadas por “inúmeros povoados”.

“Considerar que a estrada de 19 km de extensão, que recebeu, sim, recursos de emenda do parlamentar, via convênio com a Codevasf, beneficiou apenas sua propriedade é no mínimo leviano, uma vez que a estrada liga os povoados de Estirão e Jatobá”, diz um trecho da nota enviada pela assessoria de imprensa do ministro.