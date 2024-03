Após crítica de Kajuru, Cleitinho ganha tênis do Botinas Bolsonaro

Senador Cleitinho (Republicanos-MG) mostrando tênis que ganhou da marca reprodução/Botinas Bolsonaro

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) ganhou um tênis da marca Botinas Bolsonaro de presente. “Olha o estilo”, disse ele aos seguidores ao apresentar o calçado. O par chega a custar R$ 189 no site oficial da loja.

A marca tem a assinatura de Jair Bolsoanro para estampar o nome dele nos produtos vendidos online.

Assista (1min11s):

Na 4ª feira da semana passada (6.mar.2024), Cleitinho foi criticado pelo colega Jorge Kajuru (PSB-GO), que falou que ele usava um calçado “ridículo” no Senado.

Os 2 estavam em uma sessão no momento em que se discutia a criação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Apostas Esportivas.

Kajuru disse: “Senador Cleitinho, desculpa pela visão. Embora te ver não é fácil, né, com esse tênis ridículo, né? Mas com uma camisa muito bonita e a gravata também”.

Em seguida, Cleiton falou: “Mas o tênis ridículo foi comprado honestamente, sem propina e sem rolo. Pode ter certeza disso”.

Assista (40s):

Botinas do Bolsonaro A companhia é sediada no município de Nova Serrana (MG). Foi fundada em abril de 2023 e tem 3 sócios: Lorena Montalvão Batista, Ricardo Vidal de Oliveira e Marcel Henrique Stefens.

Além de Cleitinho, outros bolsonaristas já ganharam calçados de presente.

No perfil da marca no Instagram, há vídeos do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebendo os produtos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebendo um par de botinas da marca

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro recebendo as botinas durante evento do PL Mulher

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, também foram presenteados.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) recendo os tênis da marca Botinas Bolsonaro