Após férias na Bahia, Grazi Massafera e modelo dão beijão no aeroporto; vídeo

A atriz Grazi Massafera e o modelo Marlon Teixeira comoveram fãs na última terça-feira (7) após serem flagrados em uma cena digna de cinema. Em vídeo, o casal está aos beijos e trocando carinhos no aeroporto do Rio de Janeiro

No mês passado, eles foram filmados de mãos dadas andando pelas ruas da Chapada Diamantina. Depois, a atriz foi vista em Itajaí, Santa Catarina, terra natal do modelo.

Os dois se reaproximaram após participarem de uma ação juntos pela coleta de lixo nas praias de Fernando de Noronha, em janeiro. O casal ainda não assumiu o romance publicamente, mas Grazi disse no Carnaval que está “ficando” com o modelo.

Ex de Bruna Marquezine e amigo de Cauã Reymond, Marlon tem 31 anos e é modelo de carreira internacional. Ele teve um affair com Bruna Marquezine em 2015 e namorou com Débora Nascimento em 2021.

Grazi, de 40, está solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes, ela namorou por dois anos o ator Caio Castro.