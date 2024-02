Após fuga de detentos, Ministério da Justiça suspende banho de sol e visitas em presídios federais

O Ministério da Justiça suspendeu nesta quinta-feira, 15, o banho de sol e as visitas sociais e de advogados no sistema penitenciário federal de todo o Brasil. A medida, publicada em portaria, se estende até a sexta, 16, e ocorre após dois presos fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Os criminosos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. A fuga aconteceu durante o banho de sol, por meio de uma abertura no teto da cela. A portaria também suspende ainda atividades de assistência educacional, laborais e religiosas, além de limitar o acesso a dependências das penitenciárias.

Como o site da Jovem Pan mostrou, na quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato da atual direção da penitenciária e escalou um interventor para substituir Humberto Gleydson Fontinele Alencar. O policial penal federal, cujo nome ainda não foi divulgado, integra a equipe do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, enviado à cidade logo cedo para acompanhar as investigações. Lewandowski, como revelou a Jovem Pan News, também determinou a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades no episódio.

A fuga na Penitenciária Federal de Mossoró representa a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal, onde também estão membros do alto escalão de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Atualmente, são cinco presídios deste tipo no Brasil. Além de Mossoró, há unidades também em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). A primeira unidade, em Catanduvas, foi inaugurada em junho de 2006.