Após ida a hospital, Nunes Marques passa bem

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou à Jovem Pan que o ministro Kassio Nunes Marques realiza em casa o tratamento de uma fístula intestinal, decorrente de cirurgia realizada em fevereiro como revisão eletiva de uma cirurgia bariátrica de 2012. “A cirurgia foi bem sucedida e a situação de saúde é excelente, de acordo com os médicos responsáveis. O Ministro vai diariamente ao hospital para limpeza do dreno e realização de exames de acompanhamento de rotina”, diz a assessoria, em nota. Nas últimas semanas, inclusive, retornou presencialmente às sessões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Boletim médico divulgado neste domingo, 7, esclareceu que o ministro passa por tratamento ambulatorial, ou seja, em casa, sem internação. Além disso, os médicos esclareceram que ele não têm sinais de infecção, está em excelentes condições de saúde e que o dreno deve ser retirado nos próximos dias.