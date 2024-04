Após “ignorar” Davi no BBB, Paulo Ricardo tem show cancelado. Entenda

O cantor Paulo Ricardo teria tido um show em Fortaleza, no Ceará, cancelado por uma alta taxa de cancelamento de ingressos após a polêmica em que o ex-RPM se envolveu com Davi Brito, no BBB 24.

A assessoria de imprensa do artista, no entanto, negou a informação ao Metrópoles e explicou o motivo do evento ter sido suspenso.

De acordo com o portal O Povo, a equipe de imprensa do show, que teria apresentação de Paulo Ricardo e da banda Barão Vermelho, alegou que o cancelamento de ingressos causou a suspensão do evento.

O episódio, segundo eles, teria relação com a atitude de Ricardo com Davi Brito durante uma apresentação no BBB 24 em 4 de abril. A assessoria do cantor, no entanto, explicou a situação.

De acordo com a equipe, em contato com o Metrópoles nesta terça-feira (16/4), o evento foi cancelado por conta das chuvas em Fortaleza.

“Por motivos alheios à produtora, esse evento precisou ser cancelado. Todos receberão os valores pagos pelos ingressos de volta em até 3 faturas no cartão de crédito”, diz a página que vendia ingressos ao show.

Polêmica com Davi Brito Voz por trás da abertura icônica do Big Brother Brasil, o cantor Paulo Ricardo foi duramente criticado nas redes sociais por ignorar Davi Brito no BBB 24.

Em uma apresentação intimista, com voz e violão, o artista abraçou todos os brothers na hora de ir embora… menos Davi.

Veja o vídeo:

O artista cumprimentou Matteus, enquanto tocava uma gaita, e passou reto por Davi, que chegou a colocar a mão nas costas dele. Paulo Ricardo seguiu até Isabelle, que estava ao lado do baiano.

Nas redes sociais, internautas se revoltaram com a postura de Paulo Ricardo. “Paulo Ricardo pulando o Davi na hora de abraçar a galera… Vou dizer só uma coisa: Ivete tinha seus favoritos e deu amor pra todo mundo. Ali, qualquer gesto pequeno fica enorme. E pode dizer o que quiser, eu achei paia”, apontou um internauta.

O cantor nunca se pronunciou publicamente pelo assunto.