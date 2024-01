Síndrome do intestino irritável: o que é a condição de Yasmin Brunet

A modelo Yasmin Brunet, participante do BBB24, revelou aos seus colegas de confinamento que tem síndrome do intestino irritável e, por isso, não pode comer feijão ou grão-de-bico, que são leguminosas. “Vou viver de arroz”, disse.

A síndrome do intestino irritável (SII) é um termo amplo usado para descrever vários sintomas digestivos que são ativados em função de gatilhos: o principal deles é a alimentação, mas outros fatores, como ambiente, estresse emocional, febre e infecções também podem desencadear as crises.

Sintomas da síndrome do intestino irritável Dor abdominal ou cólicas; Revezamento entre diarreia e constipação; Inchaço abdominal; Muco presente nas fezes; Náusea e fadiga. A nutricionista Tatiane Schallitz, do Instituto Nutrindo Ideais, no Rio de Janeiro, explica que muitos alimentos podem gerar os sintomas da SII, dependendo do organismo de cada indivíduo. Opções que geram muitos gases, como é o caso das leguminosas, entram na conta.

Alimentos que contêm sorbitol, um tipo de açúcar natural, também podem causar intolerância alimentar no intestino de forma semelhante à lactose. Por isso, até alimentos vistos como saudáveis podem aumentar a SII: maçãs, peras, pêssegos, cerejas, ameixas e frutas secas estão na lista.

Maiores vilões Os maiores vilões de quem tem SII, porém, são os alimentos altamente processados e dietas pobres em fibra. “A fibra desempenha um papel crucial na promoção da regularidade intestinal, amolecendo as fezes e facilitando o movimento pelo trato digestivo”, indica Tatiane.

Em geral, uma dieta equilibrada com ingestão adequada de fibras, provenientes de frutas, vegetais, grãos integrais e legumes, é benéfica para a saúde digestiva. “Além disso, é importante manter-se hidratado, pois a água desempenha um papel crucial na prevenção da constipação, ajudando a amolecer as fezes”, finaliza a nutricionista.

Síndrome do intestino irritável pode ter múltiplas causas Outros gatilhos Além da alimentação, emoções fortes, como ansiedade ou estresse, podem afetar os nervos intestinais em pessoas suscetíveis e causar os sintomas da SII. O estresse pode afetar os nervos intestinais, levando a alterações na motilidade intestinal, secreção de fluidos e sensibilidade.

A relação entre fatores emocionais e alimentares pode variar de pessoa para pessoa, e é comum observar uma interação complexa entre esses aspectos. Medicações como antibióticos, antiácidos e analgésicos também podem causar distúrbios digestivos como efeito colateral.

Tratamento O tratamento da SII geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo mudanças na dieta, manejo do estresse, medicamentos e, em alguns casos, terapia psicológica. Como se trata de um transtorno com causas multifatoriais, dificilmente o tratamento terá um fator específico como chave, mas a terapia com uso de antidepressivos (principalmente com ação na serotonina) pode estabilizar quadros emocionais e, consequentemente, a SII.

