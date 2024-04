Após Irã atacar Israel, conversa de Bolsonaro com Elon Musk é adiada

A conversa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), será remarcada. Previsto para ocorrer na noite deste sábado (13/4), o bate-papo entre os dois teve mudança de planos após o Irã bombardear Israel nesta tarde.

Divulgada pelo canal Bolsonaro TV, vinculado ao ex-presidente, como uma “entrevista”, a conversa entre Jair Bolsonaro e Elon Musk será transmitida nas redes sociais. A assessoria do ex-presidente divulgou uma nota informando a suspensão.

Conforme revelou a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Bolsonaro estaria em Israel, caso tivesse o passaporte liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O próprio Bolsonaro tinha pedido a devolução do documento para viajar para o território israelense.

Elon Musk tem sido defendido por parlamentares de direita após criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O empresário acusa Moraes de censura por determinar a desativação de perfis que disseminam notícias falsas.

No último fim de semana, Elon Musk fez críticas ao ministro e ameaçou descumprir decisões do STF, reativando perfis que haviam sido suspensos por medidas da Suprema Corte. Ele também chamou o magistrado de “ditador brutal”.

Em reação, Moraes o incluiu no inquérito que investiga a atuação de milícias digitais. Além disso, estabeleceu multa diária de R$ 10 mil para cada perfil do X que venha a ser reativado, descumprindo determinações da Justiça brasileira.

Ataque O Irã lançou um ataque direto contra Israel no fim da tarde deste sábado (13/04), segundo fontes militares israelenses e americanas.

De acordo com as fontes, o ataque iraniano consiste em dezenas de drones militares que foram lançados em direção a Israel – eles deveriam se aproximar do país por volta das 2h de domingo do horário local (18h de Brasília). O Irã fica a mais de 1.000 km de Israel.