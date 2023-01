Após mais de uma década, Vitória reencontra o Itabuna no Baiano

Depois do empate na estreia, o Vitória volta a campo com o objetivo de comemorar pela primeira vez no Campeonato Baiano. O jogo contra o Itabuna vai ser o primeiro do rubro-negro como mandante no estadual e começa às 16h deste domingo (15), no Barradão.

Fora das semifinais nas últimas quatro edições, o Vitória vai encarar um adversário que ficou dez anos ausente da elite do futebol baiano. Por isso, rubro-negros e azulinos não se enfrentam desde 2012.

Campeão da segunda divisão do estadual no ano passado, o Itabuna venceu na estreia o Jacobinense por 1×0, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Já o Leão ficou no 1×1 com o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

“A gente sempre vai procurar ganhar os jogos. É o começo do campeonato ainda. Foi a primeira partida. Chegaram muitos jogadores e a gente ainda está se conhecendo, entrosando. No domingo vai ser um jogo importante, diante da nossa torcida, e a gente tem que encarar como uma decisão”, projetou Rafinha, autor do gol rubro-negro em Feira.

A tendência é que o técnico João Burse siga ‘rodando’ o elenco como começou a fazer no jogo de quinta-feira. Assim, a base titular é mantida, mas um ou outro jogador é poupado por causa da repetição de jogos em curto prazo. Este será o quarto em dez dias.

Poupado diante do Tremendão por apresentar cansaço muscular, o zagueiro Marco Antônio deve reaparecer. Com isso, João Victor, que o substituiu, pode voltar ao banco de reservas ou seguir no time, caso João Burse queira dar descanso a Camutanga.

Outro preservado, o meia Diego Torres começou no banco na última rodada e viu Eduardo estrear na temporada na função dele. Diego deve voltar a campo e pode até ter a companhia de seu substituto. Eduardo também está acostumado a fazer a função de segundo homem de meio-campo e essa é uma alternativa para poupar Rodrigo Andrade, que foi titular nos três jogos do ano. João Pedro também é opção.

No ataque, Osvaldo pode reaparecer no lugar de Rafinha, que em entrevista coletiva disse ainda não estar 100% fisicamente. “Em relação a estar 100%, ainda não estou, mas a gente vai pegando confiança jogo a jogo, treino a treino, ao longo do tempo. Quando tive a lesão a gente tratou uma semana, não deu para recuperar 100%, até pela importância dos dois primeiros jogos. Acabei indo para os jogos, fiz os exames e estava recuperado”, afirmou.

Quando questionado se estaria presente contra o Itabuna, o atacante preferiu deixar a resposta para João Burse. “Todo jogador quer jogar, independente da situação. A gente quer estar em campo, ajudar. Estou bem, me sinto bem, mas vai depender do professor. Ele que escala. Se ele optar, a gente vai dar o máximo e tentar jogar. Importante é conseguir os três pontos. Quem jogar que consiga dar o melhor, e quem não jogar pode estar junto, torcendo também. O importante é sair com a vitória”, disse.

Um possível time tem: Dalton, Railan, Camutanga (João Victor), Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Diego Torres) e Eduardo; Gegê (Alisson Santos), Tréllez e Osvaldo (Rafinha).

Itabuna

Uma cria das divisões de base do Vitória pode ser a novidade do Itabuna no Barradão. Trata-se do atacante Flávio, que teve poucas chances como profissional e deixou a Toca em 2019. O garoto passou por Fluminense de Feira, Atlético de Alagoinhas, Goianésia-GO e Juventus-SC antes de chegar ao seu clube atual.

Hoje aos 24 anos, Flávio saiu do banco e fez um belo gol por cobertura que garantiu o triunfo de 1×0 do Itabuna sobre o Jacobinense na estreia. Ele disputa com os titulares Cesinha e Deivinho um lugar no time.

O volante Hebert é outro ex-rubro-negro no time do sul do estado, que ainda pegou emprestado do Leão o lateral esquerdo Elivelton e o goleiro João Cabral.

O Itabuna deve entrar em campo com: Thiago Passos, João Neto, Jan Pieter, Jacques e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre; Cesinha (Flávio), Deivinho e Lucão.