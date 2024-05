Deputada questiona Lewandowski sobre situação de presídios no RS

Ruy Conde/MDHC

1 de 1 Imagem aérea de Canoas após enchentes – Metrópoles – Foto: Ruy Conde/MDHCAliada ao governo, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) enviou um requerimento ao Ministério da Justiça questionando as medidas adotadas pela pasta nos presídios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O requerimento foi protocolado pela parlamentar mineira na quinta-feira (9/5) e é direcionado ao atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

A deputada questiona, por exemplo, se há registro de mortos ou feridos nos presídios gaúchos por causa do desastre climático e se o ministério está tomando medidas para garantir a segurança dos prisioneiros.

Duda pergunta ainda se há garantia de “acesso à água potável, alimentação, higiene e saúde das pessoas encarceradas” e indaga sobre as medidas para garantir a comunicação com as famílias dos detentos.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem o dever de zelar pela segurança e pelo bem-estar das pessoas privadas de liberdade, mesmo em situações de emergência como a que estamos presenciando no Rio Grande do Sul. As informações solicitadas neste requerimento são essenciais para que possamos acompanhar as ações do governo e cobrar as medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos humanos das pessoas encarceradas”, diz a deputada.

Até quinta-feira, quase 1,5 milhão de pessoas em 428 municípios do Rio Grande do Sul foram afetadas pelas chuvas, que deixaram ao menos 107 mortos e 136 desaparecidos.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?