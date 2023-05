Após Planalto, Lula diz que mandará tirar grade do Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desceu a rampa do Palácio do Planalto, na tarde desta quarta-feira (10/5), para ver como a sede do Executivo federal ficou sem as grades metálicas que cercavam o prédio há quase 10 anos. Após celebrar a retirada da cerca e relacionar o ato ao fortalecimento da democracia no Brasil, o petista prometeu deixar livre também o acesso ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, que hoje tem várias barreiras e não pode ser acessado por turistas.

“Vou tirar aquela muralha na frente do Alvorada. Depois, a segurança veja como ela cuida para evitar qualquer problema, porque nunca teve. As pessoas iam na porta do Alvorada protestar. Se eu quisesse cercar o povo, não permitir que ele faça protesto, não tem sentido a democracia”, disse Lula a jornalistas, após descer a rampa. “Aquilo foi feito em um momento que o PT já não mandava mais no país, na gestão do [ex-presidente Michel] Temer”, completou Lula, que disse ainda que conversará com os chefes dos outros Poderes para que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso também tirem as grades que cercam os prédios.

A retirada das gradesMariana Costa/Metrópoles

Servidores do GSI levaram grades para um caminhãoRaphael Veleda/Metrópoles

Palácio estava cercado desde 2013Raphael Veleda/Metrópoles

Não está decidido se retirada é definitivaRaphael Veleda/Metrópoles

Retirada das gradesMariana Costa/Metrópoles

“Tirar isso aqui é uma demonstração de que o Brasil está voltando à normalidade. Isso aqui nunca teve muro. Eu fui presidente durante oito anos. Quando tiver um evento que tiver que ter uma proteção para garantir, inclusive a segurança do povo, você bota uma grade simples, como em qualquer lugar, e retira depois do evento”, disse Lula.

As grades que cercavam o Palácio do Planalto e foram retiradas na manhã desta quarta estavam no local desde 2013, no fim do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), com a justificativa de aumentar a segurança à época de protestos contra o governo e contra a realização da Copa do Mundo no Brasil.

Desde então, porém, nunca foram retiradas pelas administrações que se seguiram (a própria Dilma, Michel Temer e Jair Bolsonaro).

Veja imagens de Lula descendo a rampa e interagindo com jornalistas e com apoiadores:

Lula desce rampa do Palácio do Planalto para ver como ficou local após retirada de grades mantidas durante 10 anos. pic.twitter.com/hgntdfjx8s

— Metrópoles (@Metropoles) May 10, 2023