Cell Saver: saiba como equipamento do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas é usado em cirurgias

O Hospital Municipal de Freitas (HMTF) se destaca pelas cirurgias de alta complexidade, que são executadas com o suporte de equipamentos modernos e especializados. Um dos procedimentos realizados recentemente pela equipe médica da unidade foi uma trisegmentectomia hepática, que consistiu na remoção do lado esquerdo do fígado do paciente devido a um tumor – cientificamente denominado enquanto um carcinoma.

Visto que a cirurgia demandou a realização de transfusão de sangue, foi utilizado o Cell Saver, aparelho que oferece ao Hospital Municipal uma forma fácil de usar e confiável de recuperar e devolver o sangue de alta qualidade do próprio paciente durante procedimentos de perda de sangue média a alta.

“Apesar da retirada de um tumor grande, o Cell Saver tornou desnecessário o uso de uma bolsa de sangue do Hemoba, o que beneficia tanto o paciente da cirurgia como aqueles que precisam do sangue que não foi utilizado devido a casos de emergência, internações ou doenças hematológicas”, explicou Gunter Saboya, diretor administrativo do HMTF.

