’Disk Dengue’: saiba como denunciar focos do mosquito da dengue em Teixeira de Freitas

Agente de Combate às Endemias (ACE) durante mutirão de combate às arboviroses (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, possui um canal de comunicação para que os teixeirenses possam fazer denúncias sobre possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O Disk Dengue atende pelo número (73) 3011-2763 e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas.

Por meio das denúncias efetuadas pelo Disk Dengue, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) irão até o local para averiguar possíveis irregularidades. Caso confirmadas, os proprietários dos imóveis que não atendem às normas sanitárias serão notificados pela administração pública.

Diante do alto número de casos relacionados às arboviroses no município, a Prefeitura executa uma série de ações voltadas ao combate do mosquito Aedes aegypti como: aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos, monitoramento por drone de estruturas que apresentam água parada, e mutirões em vários bairros da cidade voltado para a coleta de entulhos nas vias públicas e às visitas domiciliares pelos ACE.

