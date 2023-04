Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca em evento

Vitão fará sua estreia como ator na série original da Disney Tá tudo certo, o evento de lançamento aconteceu nesta terça-feira em São Paulo 11/04/2023 22:23, atualizado 11/04/2023 22:34

Manuela Scarpa | Brazil News

Após surgir com o cabelo raspado durante festival de música, Vitão surpreende seus fãs novamente com mais uma mudança no visual. Nesta terça-feira (11/4), o cantor marcou presença na pré-estreia de uma série que fará sua primeira participação como ator, usando uma peruca lilás.

Nos stories, o cantor explicou sobre o novo visual e novos projetos. “E hoje, como vocês podem ver, eu estou encarnando um novo personagem de mim mesmo, mais um. Eu estou muito empolgado essa semana com o lançamento do disco, está chegando”, declarou.

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento

Após raspar o cabelo, Vitão surge com peruca lilás em evento Manuela Scarpa | Brazil News

Vitão careca

Vitão careca Reprodução

Vitão

Cantor VitãoFabiano Battaglin

Vitao-Camiseta-GalCosta

O cantor Vitão com camiseta em homenagem à baiana Gal Costa, peça da Ar CorpCauê Tarnowski/@vitao/Instagram/Reprodução

Vitão

Vitão

prince-vitão-bowie-matogrosso (1)

Vitã[email protected]ão/Instagram/Reprodução

prince-vitão-bowie-matogrosso (3)

Vitão estaria confirmado no [email protected]ão/Instagram/Reprodução

prince-vitão-bowie-matogrosso (2)

O cantor, inclusive, já estaria no hotel dos confinados para o [email protected]ão/Instagram/Reprodução

Vitão fará sua estreia como ator na série original da Disney Tá tudo certo, o evento de lançamento aconteceu nesta terça-feira no Centro de São Paulo. A série é estrelada por diversos cantores, como Ana Caetano, Pedro Calais e o próprio Vitão, além de Manu Gavassi, Toni Garrido e Clara Buarque.

Mais lidas