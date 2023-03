Pais de MC Gui são assaltados em SP. “Noite de terror”, desabafa mãe

São Paulo – Os pais do funkeiro MC Gui foram assaltados por dois homens armados na noite dessa quarta-feira (29/3). O crime ocorreu no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo.

Dois policiais militares que passavam pelo local em uma moto flagraram a ação dos criminosos. Um deles conseguiu fugir com o celular de Rogério, pai do cantor. O outro, um adolescente, foi rendido pelos PMs.

O celular da mãe de MC Gui, Claudia Baronesa, foi recuperado. Ninguém ficou ferido. O crime ocorreu quando os pais do funkeiro saíam da clínica estética que estão montando com o filho.

A ocorrência foi registrada no 31º Distrito Policial de São Paulo.

Mãe agradeceEm uma rede social, a mãe de Gui agradeceu a rapidez dos policiais.

“Passando para agradecer a Deus pelas nossas vidas hoje. E agradecer a preocupação de todos, passamos por uma noite de terror. Mas Deus e os policiais foram muito rápidos em agir e nos salvar. Estamos vivos graças a Deus. Estamos aqui seguindo o protocolo.”

Cláudia Barone presta depoimentoFim de namoro

O assalto ocorreu horas depois de a influencer Bia Michelle anunciar em seu Instagram o fim do relacionamento com MC Gui. Por meio dos Stories, a bailarina do Faustão esclareceu que, desta vez, o término seria definitivo.

assalto pais MC Gui _resized_compressed

Pais de MC Gui são assaltadosReprodução/SBT

MC Guimê língua BBB23

MC Guimê espantou a web com o tamanho de sua línguaReprodução

MC Guimê fumando no BBB23

MC Guimê demonstrou apoio a Gabriel Tavares segundo Paredão do BBB23Reprodução

MC-Guimê-Anjo-Semana

BBB23: MC Guimê vence a segunda Prova do Anjo seguidaReprodução

Mc Gui e Bia Michelle

MC Gui e Bia MichelleReprodução/ Instagram

MC Gui, por sua vez, escreveu: “Vivemos momentos maravilhosos que jamais esquecerei, mas infelizmente este ciclo se encerrou em nossas vidas. Desejo que ela seja muito feliz, pois é isso que ela merece. Neste momento só quero poder colocar a cabeça no lugar e esperar o tempo passar, pois ele é o melhor remédio para tudo.”

MC Gui e Bia reataram o relacionamento em junho do ano passado. Eles terminaram o noivado pela primeira vez em dezembro de 2021, após a participação do cantor em A Fazenda 13.

Na época, ele se envolveu em polêmica ao ficar muito próximo de Aline Mineiro e os internautas identificaram tal aproximação como uma traição. Bia e Gui terminaram logo após o fim do reality show.