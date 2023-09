Após recordes de calor para o ano, Sudeste terá virada no tempo esta semana

A capital paulista registrou a maior temperatura de 2023 neste domingo, 24, e a maior para o mês de setembro desde 1943, com medição máxima oficial de 36,5ºC, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Outras três capitais no país tiveram recordes para o ano: Rio de Janeiro (39,9ºC), Belo Horizonte (37,1ºC) e Curitiba (33,1ºC). A onda de calor ainda deve se estender até quarta-feira, 27, em todo o Sudeste. São Paulo deve ter máximas entre 30ºC e 36ºC e possíveis pancadas de chuva nas tardes e noites. Já na quinta-feira, 28, o tempo vira e a temperatura máxima deve ser de apenas 20ºC na cidade, segundo a previsão do Climatempo. A trégua no calor deve durar até o próximo sábado, 30, com máximas entre 20º e 25ºC. No domingo, 1º de outubro, os termômetros voltam a bater os 30ºC na capital paulista.

A previsão dos próximos dias é parecida para a maior parte da região Sudeste, que será impactada pela passagem de mais um ciclone extratropical pelo Sul do país. O fenômeno deve se formar na terça-feira, 26, no Oceano Atlântico, próximo às costas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, alerta o Climatempo. A chuva que já vem atingindo grande parte dos Estados do Sul deve se intensificar com temporais e fortes rajadas de ventos.