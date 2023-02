Após repercussão negativa, Itamaraty libera lista dos convidados da cerimônia de posse de Lula

O Ministério das Relações Exteriores voltou atrás e liberou a lista com os convidados para a posse do presidente Lula (PT), ocorrida em Brasília no dia 1º de janeiro. A publicação da lista foi solicitada por alguns veículos de imprensa, com base na Lei de Acesso à Informação, mesma lei que serviu de justificativa para imposição do sigilo da lista. O argumento do Itamaraty para negar os dados foi de que as informações poderiam supostamente colocar em risco a segurança do presidente da República, do vice-presidente e suas famílias. A recusa do ministério em divulgar a lista de convidados repercutiu mal, já que durante a campanha presidencial Lula não desperdiçou oportunidades de criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo uso dos sigilos. Segundo a lista divulgada nesta quarta-feira, 1º, foram convidadas cerca de 3,5 mil pessoas para a posse. O evento teve o maior número de delegações estrangeiras desde os Jogos Olímpicos de 2016. Foram ao todo 73 comitivas de outros países, além de quase 80 representantes do corpo diplomático, em Brasília. A lista também conta com jornalistas, artistas e influenciadores digitais como convidados.

