Após reunião com Lula, presidente da Espanha terá agenda com Tarcísio

Além do encontro com Lula, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, terá uma agenda com um governador bolsonarista durante sua visita ao Brasil, nesta semana.

O líder espanhol chega a Brasília na noite de terça-feira (5/3). Na quarta-feira (6/3), ele passará o dia na capital federal em reuniões de trabalho com o presidente Lula.

Na quinta-feira (7/3), Sánchez irá para São Paulo, onde terá ao menos uma agenda ao lado do governador Tarcísio de Freitas, aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente da Espanha e o governador paulista devem visitar juntos obras da Linha 6 (Laranja) do metrô de São Paulo, tocadas pelo grupo espanhol Acciona.

Além da agenda com Tarcísio de Freitas, está previsto ainda um encontro do chefe de governo da Espanha com empresários brasileiros na quinta-feira, em São Paulo.

Sánchez, vale lembrar, é filiado ao Partido Socialista Operário Espanhol. Ele foi reeleito em novembro de 2023 para mais quatro anos de mandato, após um acordo para apresentar um projeto de anistia para separatistas catalães.