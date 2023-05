PM que agrediu dono de bar paga fiança de R$ 10 mil em dinheiro vivo

O policial militar do Distrito Federal que agrediu um comerciante em Formosa, no Entorno, foi preso neste sábado (13/5) e teve de pagar R$ 10 mil em fiança para ser liberado. De acordo com a delegada Fernanda Martins, da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, o pagamento foi feito em dinheiro. “Aqui só recebemos em dinheiro em espécie”, disse.

Ildeval Machado de Sousa foi flagrado por câmeras de segurança entrando em bar e agredindo o dono do estabelecimento com coronhadas e outros golpes. O caso aconteceu por volta das 13h50 de sexta-feira (12/5). Veja vídeo:

“A pretexto de reagir a ofensas da vítima e ao som alto, o acusado teria adentrado o local e perpetrado agressões físicas contra a vítima”, declarou a delegada. Segundo ela, Ildeval foi detido e teve o acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar. O PM responderá por violência arbitrária e lesão corporal. A pena pode chegar a 4 anos de prisão.

O valor da fiança é quase o que o PM recebe de salário. De acordo com o Portal da Transparência do Distrito Federal, o salário bruto de Ildeval, que ocupa o cargo de 3º sargento, é de R$ 12.823,47. Veja:

AgressõesEm certo momento da gravação, outras pessoas chegam ao local e tentam apaziguar os ânimos, mas sem sucesso. O policial só solta o comerciante depois, que caminha ensanguentado em direção à rua.

Foto-homem agredido por PM do DF

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um Policial Militar do Distrito Federal entra em um comércio em Formosa, no Entorno, e passa a agredir um funcionário com golpes e coronhadaMaterial cedido ao Metrópoles

PM-do-DF-batendo-em-homem (1)

O caso aconteceu por voltas às 13h50 de sexta-feira (12/5)

PM-do-DF-batendo-em-homem (4)

As imagens mostram o PM se aproximando da vítima, que está ao lado de uma mulher, ambos atrás do balcão

PM-do-DF-batendo-em-homem (2)

O militar começa a gritar para o homem sair local.

PM-do-DF-batendo-em-homem (3)

Em certo momento da gravação, outras pessoas chegam ao local e tentam apaziguar os ânimos, em vão.

PM-do-DF-batendo-em-homem (5)

Em um dos vídeos, e mesmo com a vítima algemada, o militar dá uma rasteira que o faz cair de costas no chão

PM-do-DF-batendo-em-homem (6)

Do lado de fora, o alvoroço continua. Testemunhas também passam a registrar a ação do PM. Um dos vídeos mostra que, mesmo com a vítima algemada, o militar dá uma rasteira que a faz cair de costas no chão. Outra vez as pessoas tentam interferir na abordagem, mas o policial passa a atacar algumas delas também.

Confira:

Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal informou “que os procedimentos de identificação e apuração, a respeito da conduta do policial, já foram iniciados”.

“A corporação reafirma que não coaduna com desvios de conduta de seus integrantes e todas condutas contrárias à lei e seus regulamentos são apuradas e devidamente penalizadas”, diz nota enviada à reportagem do Metrópoles.