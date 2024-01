Após traição de João Guilherme, Marquezine diz “não ter homem” pra ela

No último domingo (21/1), Bruna Marquezine, 28 anos, e Sasha Meneghel, 25, foram ao show de Xuxa no festival Universo Spanta. A estrela de Besouro Azul usou uma camiseta com a frase “No Brasil, não há homem para mim” e intrigou os fãs.

Após a revelação, pelo colunista Leo Dias, de que João Guilherme traiu Bruna Marquezine com Jade Picon, a internet passou a apontar que a mensagem seria uma indireta ao filho de Leonardo.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine Reprodução

Bruna Marquezine, Sasha e Enzo Celulari

Bruna Marquezine e Sasha deixam de seguir Enzo Celulari Instagram/Reprodução

João Guilherme

João Guilherme Reprodução/Instagram

João Guilherme (2)

João Guilherme Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a camiseta é uma homenagem a Xuxa. A Rainha dos Baixinhos falou essa frase em entrevista, nos anos 1990. Segundo a apresentadora, quem falou isso para ela foi Ayrton Senna, afirmando que todos os compatriotas da loira tentariam tirar proveito dela.

Bruna e Sasha são amigas de infância e foram juntas acompanhar o show de Xuxa.

Traição de João Guilherme a Marquezine Segundo o colunista Leo Dias, Jade Picon e João Guilherme pararam de se seguir nas redes sociais porque a ex-BBB teria contado para Bruna Marquezine uma traição do filho de Leonardo.

Logo após uma viagem romântica com Bruna Marquezine para Fernando de Noronha, João Guilherme teria tido uma recaida com Jade Picon. Porém, após o “flashback”, o filho de Leonardo disse para a ex que a ficada havia sido “um erro”.

De acordo com Leo Dias, João Guilherme revelou que estava apaixonado por Marquezine e que não queria mais se envolver com Jade Picon.

Jade, então, procurou Marquezine e revelou toda a historia. A estrela de Besouro Azul, então, cortou relações com João Guilherme.