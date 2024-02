Esposa de Davi revela que não sabia de infartos revelados pela sogra

Reprodução/Gshow

1 de 1 Foto colorida de Davi no BBB24 – Metrópoles – Foto: Reprodução/GshowEssa semana, Davi Brito voltou a ser notícia fora do BBB24 após a mãe dele, Elisângela, afirmar que o baiano de 21 anos já sofreu três infartos. Essa informação, contudo, é nova para a esposa do brother, Mani Rego. Em entrevista à Quem, a empresária afirmou não ter “conhecimento do assunto”.

“Ele sabe das dificuldades que já passou, mas não utiliza para se vitimizar. Ele tem orgulho da sua história do seu progresso e das suas conquistas”, disse Mani.

Mani também segue confiante no favoritismo do marido. “A cada dia a torcida aumenta mais ainda junto a saudade”, diz. “Mas, sigo confiante e dando apoio aqui fora mandando muito amor e carinho pra ele”.

