Após uma maternidade cheia de obstáculos, Elainne Ourives criou método do sucesso

Psicanalista e especialista em reprogramação mental e vibracional viu sua vida mudar e virou referência na área

Elainne Ourives, renomada Treinadora Mental e Reprogramadora Vibracional, é uma figura central no campo da reprogramação mental, física quântica e neurociência. Com mais de 26 anos de pesquisa e prática, a profissional e mãe tem transformado vidas ao redor do mundo com seus métodos inovadores de transformação pessoal.

Na vida dela, a dor se transformou em um portal para o despertar e a cocriação de uma nova realidade. Confrontada com intensos desafios – uma grave doença de seu filho, abandono durante a gravidez, traição e dívidas que se acumulavam em quase um milhão de reais – Elainne enfrentou momentos em que a própria existência de Deus lhe parecia questionável. “Cheguei a um ponto em que a morte parecia a única saída”, confessa Elainne.

No entanto, foi nesse abismo que ela encontrou a chave para sua transformação: a ciência aliada à espiritualidade. Por meio da técnica Hertz®, que desenvolveu após intensivos estudos e certificações com renomados cientistas e pesquisadores da Física Quântica e Neurociências, a psicanalista superou as adversidades e reformulou não apenas sua vida, mas também a forma como se relaciona e educa seus filhos.

Hoje, mãe realizada e cientista renomada, Elainne explica que o segredo está em reconhecer e curar as feridas internas. “A verdade é que estamos sempre cocriando nossa realidade, seja ela de escassez ou abundância. E, muitas vezes, as limitações financeiras e emocionais estão diretamente ligadas à nossa relação com nossos pais”, afirma. Para ela, a vida é uma incrível jornada de cocriação. Com sua técnica e ensinamentos, a especialista oferece às pessoas ferramentas que transformam realidades. “O que te separa da solução é o que precisa ser curado dentro de você”, completa.

A também autora de best-sellers, como “DNA Milionário” e “DNA da Cocriação”, e treinadora de mais de 200 mil alunos em reprogramação mental e cocriação, descobriu que a chave para uma maternidade plena e consciente reside em equilibrar o cuidado dos filhos com o autocuidado e a auto-honra. “Aprendi a me alimentar primeiro para depois alimentar meus filhos, não no sentido físico, mas emocional e espiritual”, diz Elainne.

Atualmente, Elainne Ourives é seguida por mais de 2 milhões de pessoas em suas redes sociais e seus vídeos no YouTube somam mais de 100 milhões de visualizações, evidenciando o impacto profundo de seu trabalho. As técnicas que desenvolveu ao longo do caminho são Técnica Hertz (reprogramação da frequência vibracional), Holo Cocriação (método para entrar em ressonância com objetivos, sonhos e metas, com mais de 100 mil alunos), PowerMind Quântico (frequência vibracional do milagre), Modelo Ourives Quantum Hertz (única abordagem no mundo que promove uma reprogramação mental e vibracional em 360°), além de outros 50 cursos de protocolos.

Com mais de 260 mil alunos em 37 países e autora de mais de 400 livros digitais, Elainne educa e inspira através do exemplo. “Minha missão é demonstrar que cada pessoa tem o poder de transformar completamente sua vida através da reprogramação de suas crenças e aumento de sua frequência vibracional. A técnica que desenvolvi, comprovada cientificamente, permite que qualquer um alcance seus sonhos mais ousados, mude sua realidade e construa uma vida extraordinária”, conclui.

Sobre Elainne Ourives

Treinadora mental, cientista e pesquisadora nas áreas da Física Quântica, das Neurociências e da reprogramação mental; autora best-seller de 8 livros; mestra de mais de 200 mil alunos, sendo 120 mil deles alunos do treinamento Holo Cocriação de Sonhos e Metas, a mais completa metodologia de reprogramação mental, cocriação e manifestação de sonhos do mundo; formada pelos maiores cientistas do mundo, tais como Jean Pierre Garnier Malet, Tom Campbell, Gregg Braden, Bob Proctor, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Deepak Chopra e Tony Robbins; multiplicadora do Ativismo Quântico de Amit Goswami; certificada pelo Instituto HeartMath; única trainer de Joe Vitale no Brasil.

É ainda idealizadora do Movimento “A Vida é Incrível”, lançado para ajudar a libertar o potencial máximo das pessoas na realização de seus sonhos; e criadora da Técnica Hertz®, que surgiu a partir de descobertas da física quântica e do estudo aprofundado das mais poderosas técnicas energéticas do mundo.

Para mais informações, acesse https://elainneourives.com.br ou pelo Instagram @elainneourivesoficial.